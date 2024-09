Paulo Sousa, ex giocatore di Juventus e Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Con i bianconeri il portoghese si è laureato anche campione d'Europa. Di seguito le dichiarazioni dell'attuale tecnico dello Shabab Al-Ahli.SOUSA - "L'Inter ha il potenziale per fare quello che ha fatto la Juventus. Vincere un filotto di scudetti consecutivi e dominare in Italia. I bianconeri sono arrivati a nove, i nerazzurri non sono da meno. Hanno il passo, la mentalità, le idee, la dirigenza giusta, una rosa di campioni e soprattutto l’allenatore. Thiago Motta ha reciso il filo col passato. Ha le sue idee e le porta avanti in ogni caso. Anche i bianconeri lotteranno per lo scudetto con i nerazzurri fino alla fine, sarà un testa a testa."