Juventus, la situazione degli esuberi

Un'altra settimana sta ormai volgendo al termine, e in casasi è sempre più nel vivo delle operazioni di calciomercato. Sfumato definitivamente Jean-Clair Todibo, Cristiano Giuntoli è al lavoro per provare a sbloccare la trattativa con l'Atalanta per Teun Koopmeiners (e per cercare un'alternativa al francese per la difesa), ma sono tanti i fronti aperti negli uffici della Continassa, anche considerando le uscite.Se, infatti, negli ultimi giorni si è parlato della possibilità di un reintegro in rosa di Federico Chiesa, Arek Milik e Tiago Djalò, non formalizzata dal club ma probabile soprattutto nel caso dell'attaccante polacco, rimangono ancora molti i giocatori che a tutti gli effetti sono considerati esuberi, elementi a cui trovare presto una sistemazione, con l'intento di risparmiare sui loro ingaggi e fare cassa per poi reinvestire i proventi su altri colpi.





