L'esclusione delladallanella scorsa stagione per via della penalizzazione dovuta al caso plusvalenze ha avuto importanti effetti negativi suldel club, in maniera diretta ma anche indiretta (in quest'ultimo caso le cifre risultano "non puntualmente quantificabili"): l'impatto, come si legge nel comunicato ufficiale con cui è stata resa nota l'approvazione del documento economico con il rosso da 199 milioni di euro, è stato riscontrato sostanzialmente sui ricavi da diritti audiovisivi, gare, sponsorizzazioni e vendite di prodotti. Il ritorno nella massima competizione europea, quindi, ha rappresentato una boccata d'ossigeno per le casse della Juve.