Esami per Cambiaso: c’è ottimismo per il recupero

Lasi prepara per l’attesissimo confronto di Champions League contro il Manchester City, in programma mercoledì sera, e lo fa monitorando da vicino la situazione dei suoi infortunati. Le prossime ore saranno cruciali per comprendere chi potrà essere a disposizione di, con il tecnico che spera di recuperare pedine fondamentali in vista di una sfida che si preannuncia decisiva.La mattinata di oggi si è aperta con gli esami per Andrea, uscito nei primi minuti della gara contro il Bologna a causa di una distorsione alla caviglia. Le prime sensazioni dallo staff medico bianconero sembrano incoraggianti, con l’ipotesi di un recupero in tempo per il match di mercoledì che appare concreta.Il difensore è arrivato alle 10.30 al JMedical. Ecco il video.è stato una delle sorprese più positive della Juventus in questa stagione, mostrando una crescita costante sia in fase difensiva che offensiva. Il suo ritorno sarebbe fondamentale per fronteggiare un City abituato a sfruttare le fasce con grande incisività.