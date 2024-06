Le statistiche di Barrenechea

Barrenchea Juve, la situazione di mercato

Barrenechea, la stagione a Frosinone



I numeri

Presenze: 39

Minuti: 2.979’

Assist: 1

Gol: 1

Non c'è bisogno di salti mortali, né di inventarsi qualcosa di strano. Certo, la rosa della Juventus andrà rinforzata, bisognerà aggiungere qualità e prospettiva per poter tornare a lottare per lo scudetto e essere competitivi in Europa. Ma non c'è ragione di disperarsi perché il club bianconero di qualità a disposizione ne ha e ne ritroverà nei calciatori che rientrano dai prestiti. Tra questi c'è Enzo Barrenechea che, adesso, punta a convincere Thiago Motta per conquistarsi un posto nella rosa della prossima stagione, dopo l'anno in prestito al Frosinone.Enzo Barrenechea ha trovato continuità in Serie A con il Frosinone e ha confermato alcuni dei punti di forza che già erano evidenti nelle giovanili della Juventus e che, ancora, avevano convinto Massimiliano Allegri, nella passata stagione, a preferirlo in alcune occasioni a Leandro Paredes. 60.93 passaggi tentati per 90 minuti, 85.3% di passaggi riusciti, 4.96 passaggi progressi per 90 minuti… Insomma, numeri che evidenziano proprio quanto detto.Un altro fondamentale che premia Barrenchea è quello dell'interdizione: 2.08 contrasti vinti per 90 minuti; 0.86 intercettazioni, 1.50 blocchi e 1.95 salvataggi. Numeri importanti anche confrontati con colleghi che con lui condividono il ruolo.Per restare alla distribuzione della palla, i dati di FbRef dicono: 90,9% di passaggi brevi completati; 87,6 % per i medi e 65,3% i lunghi.Una stagione, l'ultima, che ha posto Enzo Barrenchea sotto i riflettori dei club. Come racconta Romeo Agresti, infatti, club dalla Spagna e dall'Inghilterra si sono già mossi per chiedere informazioni al suo entourage che, nel frattempo, temporeggia in attesa delle scelte di Thiago Motta.