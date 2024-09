Empoli-Juve, la scelta su Nico Gonzalez

è stato al centro dell'attenzione durante la pausa per le nazionali, a causa di un problema alla caviglia riportato con la nazionale argentina. Fortunatamente, il giocatore ha completamente recuperato e lo ha dimostrato sul campo: non solo è sceso in campo da titolare con l'Argentina, ma ha anche segnato un gol, confermando di essere in ottima forma fisica ed essere pronto per giocare con la Juventus

La domanda che molti si pongono ora è: potrà giocare titolare nella prossima partita di campionato? La risposta è sì, ma secondo le ultime indiscrezioni, è più probabile che Thiago Motta, il tecnico, scelga di utilizzarlo gradualmente. Contro l’Empoli, Gonzalez potrebbe entrare a partita in corso, offrendo il suo contributo nel secondo tempo.



Resta da capire quale sarà il suo ruolo in campo. La curiosità ruota attorno alla sua possibile posizione: potrebbe essere impiegato come attaccante centrale, nel ruolo di vice Vlahovic, o schierato sull’esterno, dove la sua velocità e capacità di dribbling potrebbero risultare decisive. In ogni caso, il recupero di Gonzalez è una buona notizia per il club, che potrà contare su di lui per le prossime partite.