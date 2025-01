Juventus al lavoro in vista dell'Empoli: il report dalla Continassa

La Juventus continua ad allenarsi in vista della partita contro l'Empoli, di fondamentale importanza dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League. I bianconeri svolto l'allenamento questa mattina alla Continassa, dopo il giorno libero concesso da Motta nel giorno successivo alla gara contro il Benfica. Dopo il riscaldamento, la squadra si è dedicata ad alcune esercitazioni sul possesso palla. Per i giocatori scesi in campo mercoledì, infine, l'allenamento si è concluso con una seduta atletica. Appuntamento a domani con la conferenza stampa di Thiago Motta, prevista per le ore 13:30, e successivamente con la gara di domenica alle 12:30.