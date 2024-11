Perché la Juventus non ingaggia uno svincolato in difesa

Laha individuato che tipo di difensore andare a prendere a gennaio , idea che già dopo l'infortunio dl club aveva deciso di intraprendere. Il doloroso ko del brasiliano aveva lasciato per qualche giorno il dubbio che Cristiano Giuntoli potesse intervenire immediatamente sul mercato andando ad ingaggiare un giocatore svincolato, con il nome diche faceva gola a tanti ma non alla dirigenza bianconera né a Thiago Motta. Copione che si ripete ora con Cabal; nonostante l'emergenza in difesa sia raddoppiata.Ma la domanda è perché, con così tanti impegni che la Juventus affronterà fino a gennaio e subito nel nuovo mese dell'anno, la società ha deciso di aspettare. Non è stata una decisione a priori; nel senso che ovviamente,, insieme al suo staff e al tecnico, hanno valutato la lista dei giocatori da poter prendere a parametro zero immediatamente. La verità è cheNon c''è la volontà di aggiungere alla rosa un giocatore su cui si hanno dei dubbi. La Juve preferisce attendere l'apertura di gennaio, valutando in questo mese e mezzo che manca le migliori opportunità. E nel mentre, se ce ne fosse bisogno, verranno aggregati in prima squadra dei giovani, come è stato nelle ultime settimane per il classe 2006 Gil Puche.