La Fiorentina si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un fantasista da regalare a Raffaele Palladino. Dopo aver lasciato liberi e svincolati sia Giacomo Bonaventura che Gaetano Castrovilli, il profilo individuato è Andrea Colpani del Monza. Galliani chiede non meno di 20 milioni di euro per lasciarlo partire, la Fiorentina non è arrivata ad offrire di più di un semplice prestito con diritto di riscatto e, a queste condizioni come riporta Sportitalia, non c'è margine per chiudere.La strategia della Fiorentina è quella di aspettare e il motivo è semplice; il mercato su Colpani si è raffreddato. Inter e Juventus, che erano interessate al giocatore, adesso hanno altre priorità e proprio per questo, in caso di mancate alternative, iproveranno a tirare sul prezzo col club brianzolo.