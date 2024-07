Jakubconosce già decisamente bene il campionato italiano di Serie A. Ha infatti come ormai noto un passato allo Spezia, tra l'altro quando sulla panchina dei liguri sedeva l'attuale tecnico della JuventusMotta. Perché però ora piace cosi tanto alla Juventus? A colpire del difensore attualmente in forza all'Arsenal è la grande tecnica alternata ad una visione di gioco fuori dal comune. Il suo piede preferito è il mancino. Può essere impiegato in ruoli differenti: in difesa ma anche a centrocampo, complice la sua abilità nell'impostare il gioco. Si tratterebbe infatti di un ottimo rinforzo per la rosa bianconera.