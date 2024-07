Membership 2024/25: l'annuncio sui social della Juventus

Our time is now!



Scegli oggi la tua Membership 24/25. Preparati a una stagione di grandi momenti, opportunità uniche e nuovi ricordi da costruire insieme.





La giornata di lunedì 1° luglio rappresenta un appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario per tutti i tifosi della. Il club, attraverso i propri canali, ha annunciato che da oggi sarà possibile sottoscrivere le nuove tessereper vivere da protagonisti la nuova entusiasmante stagione che vedrà impegnata la Juventus in Serie A, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per Club.