Ogni possibile entrata dovrà essere bilanciata da una cessione, soprattutto a fronte di offerte significative. Tra i giocatori in uscita, Arthur rappresenta l’esubero principale, ma altre situazioni potrebbero essere valutate se utili per reperire risorse. Soprattutto si valuteranno le possibilità per qualche giocatore molto richiesto sul mercato.La Juventus è chiamata di fatto a un delicato equilibrio: intervenire con decisione per rafforzare la squadra senza compromettere il bilancio. La priorità resta la difesa, ma lo scenario potrebbe evolvere rapidamente, lasciando spazio a opportunità anche in altri reparti.