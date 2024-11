La Juventus è chiamata a intervenire sul mercato non solo per rafforzare la squadra, ma anche per fronteggiare le recenti emergenze difensive. Con l’infortunio di Bremer e il successivo stop di Cabal, il reparto arretrato si trova in una situazione critica, e la dirigenza sta valutando le migliori mosse per rimediare.Operare nel mercato di gennaio non è mai semplice. I club sono restii a lasciar partire i propri giocatori a stagione in corso, consapevoli che ogni partenza potrebbe lasciare un vuoto difficile da colmare. La strategia prevalente in questi casi è cercare soluzioni temporanee, come prestiti o formule flessibili, ma anche queste richiedono negoziazioni accurate e spesso non garantiscono risultati immediati.La Juventus dovrà muoversi con oculatezza e rapidità per trovare i profili adatti. La necessità di investire potrebbe portare a puntare su giocatori esperti disponibili sul mercato o su giovani promesse che accettino il prestito come occasione di crescita. Tuttavia, il club deve anche tenere conto delle limitazioni di bilancio e del rispetto dei paletti imposti dal fair play finanziario.