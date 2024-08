Sono ufficiali anche i numeri di maglia di, acquisti dell'ultima settimana della: l'esterno argentino avrà l'11 già di Filip Kostic - che non essendo sceso in campo può ancora cambiare il suo, da regolamento -, mentre il giovane portoghese il 7 dell'ex Federico Chiesa. Entrambi potrebbero essere convocati per la partita di domenica sera tra Juventus e Roma, mentre sarà difficile vedere anche solo in panchina Teun Koopmeiners, che sta recuperando la forma migliore ma di fatto non si allena da inizio agosto.