Juventus, ecco date e orari delle partite di febbraio: contro l'Inter domenica 16

AFP via Getty Images



Como-Juventus – Venerdì 7 febbraio, ore 20.45



Juventus-Inter – Domenica 16 febbraio, ore 20.45

Lasi prepara ad affrontare un mese di febbraio intenso, con tre sfide cruciali in Serie A che potrebbero influenzare il cammino della squadra nella corsa ai vertici della classifica. I bianconeri saranno chiamati a dare il massimo in match delicati, tra trasferte insidiose e il big match contro l'Inter.La prima sfida del mese vedrà la Juventus impegnata in trasferta contro il Como. Un match da non sottovalutare contro una squadra ben organizzata, desiderosa di mettere in difficoltà i bianconeri.



Cagliari-Juventus – Domenica 23 febbraio, ore 20.45

Il Derby d’Italia sarà il punto centrale di questo mese: la Juventus ospiterà l’Inter in un match che potrebbe avere importanti ripercussioni sulla lotta Scudetto.Un’altra trasferta attende laa fine mese, questa volta in Sardegna controil, una squadra che in casa sa sempre rendersi pericolosa.Con queste sfide in programma, febbraio si preannuncia un mese fondamentale per il cammino dei bianconeri in campionato.