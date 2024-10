Thiagopotrebbe finalmente riavere a disposizione Timothyper le prossime sfide. L'ala statunitense, bloccata da un infortunio alla caviglia sinistra subito prima di, è stata esclusa anche dalla lista dei convocati della sua Nazionale, senza dover però presentarsi in ritiro. Nonostante ci fosse speranza di un suo recupero per Juventus-Cagliari, Weah ha avvertito ancora troppo dolore durante il test della vigilia.Le notizie sono comunque incoraggianti, poiché dovrebbe essere in grado di tornare ad allenarsi a pieno regime a breve. La sua disponibilità sarebbe fondamentale in vista dello scontro diretto con la Lazio di Baroni, attualmente terza in classifica, a pari punti con Juventus e Udinese e alle spalle di Napoli e Inter. Il recupero di Weah assume un'importanza particolare, considerando che l'infortunio di Nico Gonzalez e la squalifica di Conceiçao lo rendono l'unico esterno destro di ruolo potenzialmente disponibile per Motta.