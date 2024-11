Gli indisponibili della Juventus



Adzic

Problema : Lesione dell’adduttore lungo

Rientro previsto : 2025

: 2025 Un infortunio muscolare complesso che terrà il giovane fuori dai giochi per il resto dell’anno, costringendo la Juventus a fare a meno di una delle sue alternative sulle fasce.



Bremer

Problema : Lesione del legamento crociato

Rientro previsto : Giugno 2025

: Giugno 2025 L’assenza del difensore brasiliano, leader della retroguardia, si fa sentire. La sua stagione è praticamente compromessa, un duro colpo per la solidità della difesa bianconera.



Cabal

Problema : Lesione del legamento crociato

Rientro previsto : Luglio 2025

: Luglio 2025 Altro grave infortunio nella linea difensiva. La Juventus perde un’opzione importante, lasciando Thiago Motta con scelte limitate per la retroguardia.



Douglas Luiz

Problema : Problema muscolare

Rientro previsto : Da valutare

: Da valutare Il centrocampista brasiliano, fondamentale negli equilibri di gioco, continua a essere monitorato dallo staff medico. La sua assenza pesa soprattutto in una sfida delicata come quella contro il Milan.



Nico Gonzalez

Problema : Lesione del retto femorale

Rientro previsto : Inizio dicembre

: Inizio dicembre Uno degli acquisti più attesi del mercato estivo non sarà disponibile per San Siro. Il suo rientro potrebbe avvenire per i primi impegni di dicembre, ma resta un'assenza significativa per l’attacco bianconero.



Milik

Problema : Intervento al menisco mediale

Rientro previsto : Fine dicembre

: Fine dicembre La Juventus perde una pedina fondamentale in attacco. Il polacco era visto come alternativa ideale a Vlahovic, ma la sua indisponibilità costringe Motta a reinventare il reparto offensivo.



Vlahovic

Problema : Problema al flessore

Rientro previsto : Da valutare

: Da valutare L’attaccante serbo salterà certamente la partita contro il Milan. Il suo recupero per i prossimi impegni, tra cui la sfida con l’Aston Villa, è ancora in dubbio.

La Juventus si presenta alla sfida di San Siro contro il Milan in una situazione di piena emergenza. Thiago Motta, pur non avendo squalificati per il match di sabato 23 novembre, deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili, in gran parte causata da infortuni, alcuni dei quali di lunga durata.Ecco un riepilogo dettagliato dei giocatori assenti.