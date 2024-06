Juventus, cosa succede con il rientro nell'Eca

Secondo Tuttosport la decisione delladi rientrare nell'ha ragioni molto pragmatiche. In sostanza la società bianconera si è resa conto che non serviva sostanzialmente a nulla stare fuori dal sistema di potere del calcio europeo in mancanza, almeno per ora, di un sistema alternativo, soprattutto in un momento in cui è possibile incidere su scelte importanti come, per esempio, i modi e le quote dei compensi del prossimo. La questione, piuttosto, riguarda l'effettivo peso con cui la Juve potrà stare dentro l'Eca, in quanto, senza potere di "influenzare" le sue politiche, a beneficiare della reiscrizione sarebbe solo il circolo stesso."Tornare nell'Eca non è un'ammissione di colpa e men che meno un'umiliazione, lo potrebbe diventare se il ritorno è finalizzato a inchinarsi ai nuovi potenti, altrimenti è una buona mossa strategica" sostiene il quotidiano in un articolo a firma di Guido. "Quandodice che l'Eca, con il ritorno della Juventus, "è più forte", dice sicuramente una cosa vera, ma forse non tutta la verità, che dovrebbe conoscere bene. Perché se la finalità dell'Eca è difendere il monopolio Uefa, dichiarato illegale in Europa, ha bisogno di ben altro che l'adesione alla sua associazione del club di John Elkann, uno che di fronte a uno scenario meglio organizzato e più remunerativo non avrebbe molti dubbi. Come d'altronde non ne aveva nel 2021".