Il mese alle porte si preannuncia cruciale per le ambizioni della, con un calendario fitto di sfide di altissimo livello. Dopo Natale,e compagni dovranno affrontare una serie di partite dal tasso di difficoltà elevatissimo. Si parte con lain casa, per poi proseguire con il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana. Qualora i bianconeri superassero i rossoneri, li attenderebbe in finale una tra Inter e Atalanta.Subito dopo, l’11 gennaio, sarà la volta del derby della Mole contro il Torino, a cui seguiranno in Serie A gli scontri con Atalanta, nuovamente Milan, e infine Napoli, in un finale di mese che non lascia spazio a errori.A rendere ancor più impegnativo il percorso ci sono due partite decisive in Champions League: Bruges-Juventus il 21 gennaio e Juventus-Benfica il 29. Questi due incontri saranno determinanti per stabilire il piazzamento finale dei bianconeri nella League Phase, influenzando il prosieguo del cammino europeo. Una vera montagna da scalare, che richiederà massima concentrazione e il contributo di tutti.