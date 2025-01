Juventus, è tramontata la pista Kelly? Le ultime

Getty Images

La Juventus si muove e cerca ancora un difensore per questa sessione invernale di calciomercato che chiuderà tra pochi giorni. Uno dei nomi sul taccuino del direttore Cristiano Giuntoli è quello di Lloyd Kelly del Newcastle su cui la Juventus in prima battuta aveva accelerato la trattativa salvo poi rallentare. Ad oggi però il preferito è Jean Claire Todibo del West Ham ma non tramonta l'idea Lloyd Kelly, si vedrà cosa accadrà nei prossimi giorni con la Juventus che potrebbe accelerare su un ulteriore rinforzo difensivo dopo Alberto Costa e Renato Veiga.