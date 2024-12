I grandi rimpianti del 2024



Metà era Thiago Motta

E' stato un anno strano, a dir la verità. E' stato proprio particolare. Un anno che inizia con 6 gol alla Salernitana e uno Stadium in tripudio, ancora coi sogni appesi per un percorso scudetto quasi netto, e poi il brusco risveglio. Dopo il rosso diconDa dove vogliamo iniziare? Non si può non farlo da una parola:. L'anno che sta per morire ha portato questa dote più di tutti gli altri, perché la Juve che chiude il 2023 con la vittoria sulla Roma è una Juve che sembra avere la personalità e la forza di andare a vincere il titolo. O quantomeno di competere con l'Inter. Così no sarà. E lo capiremo a inizio febbraio.I rimpianti sono tutti lì, incastrati in una settimana. Juve-Empoli 1-1 è stato uno scivolone pazzesco. I bianconeri arrivavano dal momento di migliore forma: 20 gol fatti nelle precedenti 5 partite, sulla carta la gara più facile per tenersi sull'Inter e avere più risultati a disposizione a San Siro. Da lì in poi, il crollo. Il ko a Milano, quello in casa con l'Udinese, il pari a Verona, la vittoria solo nel finale con il Frosinone e due punti in quattro partite, prima di ritrovare un po' di fiducia in coppa.Sono stati mesi duri, quelli in cuiè tornato al centro della discussione e delle crisi di nervi generali. Lo stesso tecnico ha dovuto sfogare la rabbia nell'epilogo più sensato della sua era: la finale di Coppa Italia, in cui la Juve batte di corto muso l'Atalanta. Poi i fuochi d'artificio, in campo e fuori. Uno show degno di una conclusione.A proposito di illusione: in estate non si è fatto altro. Sembrava proprio non ci fosse alternativa. Da una parte i botti del mercato, dall'altra l'attesa di vedere qualcosa di profondamente diverso. Gli allenamenti di, l'arrivo die l'attesa spasmodica per. Nemmeno il casoaveva disturbato: troppo più importante, la luna. Stupido chi guardava il dito.Profondamente diversa è stata la, almeno nella prima parte di stagione. Il buon inizio ha fatto posto ai pareggi, soprattutto in campionato. Poi Lipsia: spartiacque incredibile. Per la vittoria che è stata, per aver privato ognuno diDa lì è partita la discesa negli inferi e in classifica, con il quarto posto sempre ben saldo all'orizzonte, però comunque non più raggiunto. La Champions ha invece una direzione differente, e si nutre di sogni e un po' d'incoscienza. La speranza è che non sia un'illusione pure quella.