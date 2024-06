Sullo sfondo resta sempre Lazar, per cui Cristiano Giuntoli ha un debole fin dai tempi del Napoli. Sono altre due, però, almeno per il momento, le "vere" alternative dellaad Adrien, che non ha ancora sciolto le riserve sulla sua decisione di rinnovare o meno il contratto in scadenza (ma che comunque dovrà comunicare a breve la sua scelta). Si tratta di Yossouf, mediano della Nazionale francese in uscita dal Monaco, e il figlio d'arte Khephrendel Nizza, vecchio "pallino" dei bianconeri che comunque dovrebbero faticare non poco per ingaggiarlo. Lo riporta Calciomercato.com.