Lasta affrontando un cambiamento significativo sul fronte degli sponsor di maglia, con la scadenza oggi, 30 giugno, del contratto con Jeep. L'accordo, del valore di circa 40 milioni di euro annui, è stato un pilastro importante per il club, ma ora la società sta esplorando nuove opportunità per rimpiazzarlo.Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, lasi sta guardando intorno per trovare potenziali nuovi partner, anche al di fuori della galassia Exor, che possano supportare il club con un accordo sponsorizzativo significativo. Questo movimento è parte di un'evoluzione nel prospetto dell'aumento di capitale, dove si evidenzia una diminuzione delle entrate rispetto al precedente contratto da 45 milioni annui, firmato prima della fusione tra FCA e Peugeot e della stagione 2023/24.L'assenza dei bianconeri dalle coppe europee nella stagione appena conclusa ha contribuito a questa riduzione delle cifre, sottolineando l'importanza di rinnovare e diversificare le fonti di entrate per il club. La Juventus ora si prepara a un nuovo capitolo nel suo rapporto con gli sponsor, mirando a consolidare la propria posizione economica e competitiva nel panorama calcistico internazionale.