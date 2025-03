Yildiz a rischio per Juventus-Atalanta: le sue condizioni e chi può sostituirlo

AFP or licensors

Perché Yildiz è a rischio per Juventus-Atalanta

è a forte rischio per il big match di questa sera traNiente infortuni per l'attaccante turco, ma un virus intestinale che lo sta mettendo a dura prova e costringerà lo staff bianconero a valutarlo meglio nelle prossime ore. Thiago Motta vorrebbe schierarlo dal primo minuto questa sera - e lui stesso desidera tanto giocare - ma tutto dipenderà dalle sue condizioni quando si presenterà questa mattina alla Continassa. Si attendono quindi aggiornamenti, in vista di una partita che può valere tanto per la squadra bianconera sia in termini di classifica che di autostima e morale.

Chi può sostituirlo

Nel caso in cui Yildiz dovesse dare forfait, si potrebbe vedere in campo dal primo minuto, che già lunedì nel match contro il Verona Thiago Motta ha provato a schierare (a gara in corso) largo a destra nel tridente dei trequartisti, a supporto del centravanti (Randal Kolo Muani), andando a creare una sorta di attacco fluido e con scambi di movimento continui. Nulla cambierebbe, invece, per quanto riguarda Weston McKennie e Nico Gonzalez, pronti a prendere posto rispettivamente al centro e sulla sinistra, in assenza anche di Francisco Conceicao. Nel reparto, poi, rimarrebbe a disposizione in panchina il solo Samuel Mbangula. La decisione finale su Yildiz, comunque, sarà presa in extremis.

I numeri di Yildiz



Nonostante la giovanissima età Yildiz, già a quota 40 presenze stagionali per un totale di 2.696 minuti in campo, è un pilastro della Juventus di Thiago Motta, che gli ha dato fiducia anche nelle gare più importanti ricevendone in cambio buone prestazioni condite da sei goal e quattro assist. La sua, dunque, sarebbe un'assenza pesante per il match di questa sera, anche se appunto le alternative non mancano. La speranza è quella di riuscire ad averlo a disposizione, ma chiaramente il classe 2005 dovrà dimostrare di essere al 100% per poter indossare una maglia da titolare. Viceversa, l'allenatore opterà per una diversa strategia.



Presenze: 40

Minuti: 2.696

Goal: 6

Assist: 4



