Lasta vivendo una stagione insolita in Serie A, caratterizzata da una lunga serie di pareggi. Con 11 partite terminate in parità su 18 disputate, i bianconeri detengono il record di gare impattate non solo nel campionato italiano, ma anche tra i cinque principali campionati europei in questa stagione. Questo dato rappresenta anche un primato storico per il club torinese, che mai aveva registrato così tanti pareggi a questo punto di un singolo torneo di Serie A. Una statistica che evidenzia difficoltà a chiudere le partite, ma anche una certa solidità nel non subire sconfitte.