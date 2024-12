Lacontinua a dimostrare solidità e consistenza nel campionato, rimanendo imbattuta nelle ultime 25 partite disputate in Serie A. Questo impressionante record comprende nove vittorie e sedici pareggi, sottolineando la capacità dei bianconeri di ottenere risultati positivi sia in casa che in trasferta. Con questa striscia di imbattibilità, la Juventus detiene attualmente la serie aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte tra tutte le squadre che competono nei cinque maggiori campionati europei. Questo dato testimonia la qualità del lavoro svolto dalla squadra e dallo staff tecnico, oltre a evidenziare una mentalità vincente e resiliente.