'Juventus e Milan condannate a vincere': il commento prima del big match

sono condannate a vincere. Il Milan deve dimostrare che la vittoria di Riad non è stato solo un colpo di fortuna e un suicidio bianconero, così da agganciare la zona Champions League che si era pericolosamente allontanata. La Juventus deve dimostrare che gli incoraggianti segnali di Bergamo possono portare, finalmente, a una vittoria e non a un pareggio", il commento di Guido Vaciago su Tuttosport, che aggiunge: "verrà giudicato sulla base della posizione in classifica e di eventuali trofei conquistati (e lo stesso capiterà a Sergioche un trofeo, in modo rocambolesco ma meritorio, lo ha già messo in saccoccia). Le chiacchiere e i paragoni con Allegri voleranno via di fronte agli obiettivi centrati o mancati. Così come il progetto tecnico che sta alla base della nuova Juventus (e del nuovo Milan)".