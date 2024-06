Come si è passati dal gelo all'accordo trae Massimiliano? È stato necessario l'intervento dell'“ingegnere”, come è solito chiamarlo Allegri. Nelle ultime due settimane, ci sono stati due incontri cruciali tra l'allenatore livornese e John, patron di Exor e della Juventus. Il primo incontro è avvenuto durante il Gran Premio di Montecarlo, mentre il secondo si è tenuto a Wembley in occasione della finale di Champions League. In queste occasioni, i due hanno discusso a lungo e hanno trovato un modo per concludere il loro rapporto in modo pacifico e consensuale, lasciando alle spalle tensioni e malintesi, come riporta calciomercato.com.