La Juventus è a Riad per la Supercoppa italiana e domani farà il suo esordio con il Milan. I bianconeri hanno già svolto il primo allenamento del 2025 eha presentato il match in conferenza stampa insieme a Manuel Locatelli. Sarà un'ottima occasione per la Juve per cominciare l'anno nella miglior maniera possibile, con il primo trofeo in palio nell'era Thiago Motta. Nella giornata di oggi, inoltre, c'è stata una visita con pranzo da parte della Lega e di una delegazione di club presso la residenza dell'ambasciatore Carlo Baldocci. Per la Juventus erano presenti. Per l'Inter c'erano Marotta e Antonello, per il Milan Ibrahimovic e Moncada e per l'Atalanta Antonio e Luca Percassi. Per la Lega Serie A, infine, erano presenti il presidentee l'amministratore delegato