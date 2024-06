Laattuale è la piùdegli ultimi trent’anni e, nonostante ciò, è ladella Serie A per valore dei cartellini. Tuttavia, la squadra è distante 23 punti dalla campione d’Italia. Un dato sorprendente è che questa formazione è costata più delle squadre che nel 2015 e nel 2017 sfiorarono il Triplete.Per essere precisi, gli stipendi lordi della Juventus in questa stagione ammontano a 125,8 milioni di euro, superando i 118 milioni della squadra che nel 2015 giocò alla pari con il Barcellona a Berlino, e i 120 milioni di quella che nel 2017 vide sfumare il sogno del Triplete contro il Real Madrid a Cardiff. Questo confronto non è solo un mero calcolo contabile, ma riflette anche le considerazioni strategiche che da mesi orientano le decisioni politiche alla Continassa.