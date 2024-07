La situazione di Chiesa

E adesso? Adesso si aspetta. Federicoè tornato alla, dove inizierà il lavoro della nuova stagione. Lo farà con i compagni rimasti a, come fosse un segno del destino. Del suo destino, e in questa squadra.Si lavora anche alla sua uscita, sebbene non sia esattamente una priorità. Però, ecco, s’ha da fare. Eccome.Si partirà inevitabilmente da un incontro tra le parti, dal primo meeting tra lo stesso, che comunque non si sfioreranno prima della prossima settimana. La sensazione è che pure quel dialogo possa dare una direzione più netta al destino di. E magari facilitare l’uscita.Naturalmente, l’esterno bianconero non è completamente avulso da tutto. Ha ben realizzato quale possa essere la sua condizione e la sua situazione legata alla squadra. Ed è altrettanto chiaro che la sua posizione resta decisamente di forza. A parametro zero potrà avere un mercato infinitamente importante.Due situazioni restano però sussulti di forza per la. La prima: ai bianconeri è stata fatta la promessa di non andare via a zero, e non è poco. La seconda:, quello potenzialmente del riscatto. Toccherà incontrarsi a metà strada, come quando finisce un amore.



