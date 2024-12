si confermano protagoniste assolute per quanto riguarda i gol realizzati su punizione diretta in Serie A nell’anno solare 2024, con tre centri ciascuna. Questi dati evidenziano l’efficacia delle due squadre in una delle situazioni di gioco più difficili e spettacolari del calcio. Complessivamente, il 29% delle reti segnate da punizione diretta nell'intero campionato durante il 2024 porta la firma di queste due formazioni, con sei gol su un totale di 21. Questo dato sottolinea la presenza di specialisti nei calci piazzati e l’importanza di questa abilità nel determinare gli esiti delle partite.