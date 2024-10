Le scelte di Motta verso Juventus-Udinese

E se Dusanalla fine dovesse riposare? Tra la provocazione e il ragionamento, la sensazione è che con l'Udinese, a star fuori, possa essere proprio l'attaccante serbo. Come fatto già in passato, Motta sta centellinando il minutaggio di tanti giocatori, e adesso - dopo 13 partite su 13 - pare possa essere arrivato il momento di DV9.No, non una scelta a cuor leggero. Anche perché Vlahovic non ha alternative vere e proprie. Soprattutto: i tentativi fatti finora con Weah e Yildiz, oltre a Nico (comunque indisponibile), indicano una chiara difficoltà dei bianconeri a trovare soluzioni differenti al passo, alla profondità, alla qualità di Vlahovic.Per questo Thiago Motta starebbe pensando a un'alternativa ben diversa rispetto ai ragionamenti più banali. L'altro nome a disposizione resta quello di Samuel, che potrebbe essere la sorpresa dunque della sfida in Friuli. Non da esterno, ma da punta vera e propria. E magari pure al fianco di Kenan, pronto a tornare dal primo minuto insieme a Timothy Weah.Insomma: lavori in corso. E cambiamenti necessari. Thiago Motta prova a trovare un nuovo equilibrio alla sua squadra: le sbandate, infatti, sono state fin troppe.