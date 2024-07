Juventus, quando torna Dusan Vlahovic

Vlahovic Juve, perché può cambiare tutto

Il mare, la famiglia: recuperare le energie dopo un Europeo opaco e una stagione difficile. In tutto questo, Dusanmanda un messaggio ai tifosi della: “”. Messaggio apprezzato, ma oltre le parole l’immagine. Ad accompagnare il messaggio, la foto dell’attaccante che si allena: la volontà è chiara, tornare alla Continassa tirato a lucido, impressionaregià dai primi giorni di allenamento.Mentre la squadra completa la prima settimana di lavoro tra le mura della Continassa, sono ancora diversi i giocatori in rosa in ferie, dopo gli impegni con le nazionali. Tra questi Dusan Vlahovic che dovrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta tra il 18 e il 19 luglio, alla fine delle canoniche tre settimane di ferie.Dicevamo di una stagione complicata, l’ultima. Dal punto di vista collettivo più che personale: infatti, Vlahovic – pur al netto di tanti errori nel corso dell’anno -, è stato il secondo marcatore della Serie A con 16 reti, dietro Lautaro Martinez che ne ha segnati 24. Ma non basta.Non basta e Vlahovic lo sa, ed è ambizioso: avvicinarsi ai top europei, fare il salto di livello tanto ambito, questo è l’obiettivo. Tutto intorno a lui cambierà l’idea di gioco: non più chiudersi dietro e ripartire, ma una costruzione più ambiziosa, un gioco più offensivo. Tutto può cambiare, le premesse sono quelle giuste e lui corre per farsi trovare pronto. Ora tocca al campo, giudice supremo: è all’altezza dei migliori attaccanti del calcio europeo? Ai posteri…