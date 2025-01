Rientrata ieri sera dall'Arabia Saudita, laavrà ora due giorni di riposo dopo la bruciante delusione della Supercoppa Italiana, che ovviamente ha fatto anticipare il ritorno in Italia di squadra e staff. I bianconeri si ritroveranno alla Continassa martedì, dopo l'Epifania, per iniziare a preparare il derby di sabato contro il: sarà la prima tappa di un vero e proprio ciclo di fuoco, che prevede nel mese di gennaio diversi big match di Serie A e pure i due impegni decisivi in Champions League contro Brugge e Benfica. Il 7 gennaio arriverà anche il verdetto sulle condizioni di Francisco Conceicao, infortunatosi ai flessori della coscia nel riscaldamento prima della semifinale contro il Milan e atteso al J|Medical per gli esami del caso.