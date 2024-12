La Juventus potrebbe finalmente iniziare a uscire dal lungo tunnel degli infortuni. Per la sfida contro il Venezia, infatti, si prospetta il ritorno in gruppo di, due pedine importanti per Thiago Motta. Con i loro recuperi, l’infermeria bianconera vedrebbe ridursi drasticamente i suoi ospiti, restando occupata solo da Arek Milik, il cui rientro è previsto per gennaio, e dai lungodegenti Bremer e Cabal, entrambi costretti a terminare anticipatamente la stagione. Gonzalez manca dal campo dalla gara di Champions League contro il Lipsia, giocata lo scorso 2 ottobre.