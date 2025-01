Juventus, due dati importanti su Costa

AFP or licensors

Tra i giovani protagonisti della Primeira Liga portoghese 2024/25, il nome di Alberto Costa (classe 2003) spicca per le sue prestazioni e il suo impatto nel campionato. Il giovane difensore ha già fornito due assist, entrando in un’élite ristretta di giocatori che si stanno distinguendo non solo per le doti difensive, ma anche per la capacità di contribuire alla fase offensiva. E' il secondo più giovane difensore a fornire almeno due assist in campionato, preceduto solo da Martim Fernandes (classe 2006). E fa parte di un ristretto gruppo di difensori – insieme a Martim Fernandes, Francisco Moura e Pedro Amaral – capaci di fornire almeno due assist in una singola partita di questa stagione.