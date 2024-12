Lapreparerà la partita nella seduta odierna, dato che ieri il gruppo ha svolto principalmente attività di scarico in palestra. La buona prova contro il City spingea chiedere spazio dal primo minuto, mentre Conceição potrebbe accomodarsi in panchina, pronto a subentrare nella ripresa.L’assetto definitivo verrà chiarito al termine dell’allenamento odierno, poco prima della consueta conferenza stampa pre-partita di Thiago Motta, prevista per le 13:45.Dopo tre pareggi consecutivi in campionato contro Milan, Lecce e Bologna, la Juventus è chiamata a dare un segnale di continuità. L’ultima prestazione allo Stadium ha mostrato una squadra capace di grandi cose, ma ora è tempo di tradurre quell’energia in risultati anche in Serie A. La sfida contro il Venezia rappresenta un’occasione da non perdere per tornare a vincere e consolidare la propria posizione in classifica.4o