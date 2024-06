Il mercato dellaprocede con una serie di operazioni mirate, nonostante alcuni intoppi che hanno rallentato le mosse di Cristianonegli ultimi giorni. L'obiettivo del direttore sportivo è quello di consegnare al nuovo allenatore,, un certo numero di nuovi innesti già per l'inizio del pre-campionato, previsto per le prime settimane di luglio.Una delle operazioni in dirittura d'arrivo riguarda il centrocampista brasiliano. La trattativa conè ormai prossima alla conclusione, e il giocatore sembra destinato a rinforzare il centrocampo bianconero. L'acquisizione di Douglas Luiz rappresenta un tassello fondamentale per ladi, che punta a costruire una squadra competitiva e capace di lottare su più fronti.Parallelamente alle operazioni in entrata, la Juventus è attentamente concentrata sulle situazioni in uscita che potrebbero alleggerire in modo significativo il bilancio. Tra i giocatori in partenza, spicca il nome di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è ormai promesso sposo dell'Al-Nassr, il club saudita di Cristiano Ronaldo, da diverse settimane. Le contrattazioni, che avevano subito una temporanea battuta d'arresto, riprenderanno presto con l'obiettivo di raggiungere un accordo definitivo.