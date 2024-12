Mbangula sul mercato? Ecco dove può andare

Nonostante le buone prestazioni, o forse proprio per il valore crescente che queste gli hanno conferito, la Juventus potrebbe decidere di sacrificare Mbangula nel mercato di gennaio. La cessione del giovane belga, già nel mirino di club in Italia, Francia e Germania, potrebbe rappresentare un’occasione per fare cassa e reinvestire in altri reparti.Per Mbangula, una partenza a gennaio potrebbe essere tanto un’opportunità per giocare con maggiore continuità quanto un banco di prova per dimostrare il suo reale potenziale. Per la Juventus, invece, si tratterebbe di una scelta difficile ma coerente con la necessità di equilibrare le ambizioni sportive con le esigenze di bilancio.In ogni caso, il futuro di Mbangula sarà sicuramente uno dei temi caldi del mercato bianconero nelle prossime settimane.