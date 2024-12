, autore di due gol e tre assist in questa stagione nonostante il poco spazio a disposizione, è un giovane apprezzato alla Continassa, ma non considerato incedibile. Il talento belga ha attirato l’interesse di diversi club, in particolare da Germania, Francia e Paesi Bassi. Tra questi, spicca il Feyenoord, con cui la Juventus ha rapporti già ben avviati, grazie alle trattative per Facundo Gonzalez e, soprattutto, per Hancko. L’eventuale cessione di Mbangula potrebbe dunque avvenire attraverso questi canali, rendendo il club olandese un’opzione concreta per il futuro del giovane attaccante. Lo riporta Tuttosport.