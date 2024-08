Filipsta lavorando per recuperare dall'infortunio subito a Euro 2024 e tornare presto in campo. Nel frattempo, la Juventus e il suo entourage esplorano il mercato per eventuali opportunità di trasferimento. Il Crystal Palace ha manifestato interesse per portare Kostic in Premier League, ma non è ancora stato raggiunto un accordo. Anche l'Al-Ain, allenato da Hernan Crespo, ha fatto un'offerta, ma Kostic preferisce restare in Europa. La Fiorentina potrebbe essere una destinazione, con l'opzione di un trasferimento in prestito mentre continuano i contatti tra i club. Lo riporta calciomercato.com.