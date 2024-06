Manca poco alla chiusura dell'affare per portare a Torino il centrocampista dell'Aston VillaLa fumata bianca dovrebbe arrivare entro il weekend oppure nei primi giorni della prossima settimana. Le parti proseguono il loro dialogo e la linea sembra decisamente destinata alla chiusura. Douglas Luiz però non dovrebbe sostenere leal JMedical di Torino ma con ogni probabilità dovrebbe effettuarle in Brasile dove è in ritiro con la sua nazionale. Un medico della Juventus dovrebbe volare lì per svolgere le visite mediche al probabile futuro nuovo acquisto.