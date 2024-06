La situazione diè ormai in dirittura d'arrivo. A Torino e Birmingham attendono solo le visite mediche, che il brasiliano effettuerà negli Stati Uniti, dove si trova attualmente con la nazionale per la Coppa America, e l'ufficialità del trasferimento. L'operazione complessiva si aggira attorno ai cinquanta milioni di euro.Concluso l'affare Douglas Luiz, alla Continassa, quartier generale della Juventus, si avvicina la chiusura per Michele Di Gregorio, portiere del Monza. Nel frattempo, la dirigenza bianconera progetta nuovi colpi di mercato, seguendo sempre lo stesso principio: vendere per comprare, oppure comprare e vendere contemporaneamente, organizzando nuovi scambi. Alcuni di questi affari sono ambiziosi, mentre altri sono soluzioni alternative tra loro.