Douglas Luiz Juve, le prime parole

Douglas Luiz Juve, le cifre dell'operazione

Adesso è ufficiale:è un nuovo giocatore della L'annuncio è arrivato direttamente dal club tramite il sito ufficiale , dopo che il centrocampista brasiliano ha superato le visite mediche negli Stati Uniti, dove è impegnato in Coppa America.Dal canale broadcast ufficiale della Juventus: "Ciao juventini, sono veramente felice di essere bianconero e non vedo l’ora di giocare all’Allianz Stadium e vedervi presto. Forza Juve, vamos!"Torino, 30 giugno 2024 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Aston Villa Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo di € 50 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,5 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029.