, centrocampista brasiliano e nuovo acquisto della, indosserà la maglia numero 26 nella prossima stagione, la sua prima in bianconero. Un numero di maglia che è stato indossato da due grandi ex giocatori della. Il primo è Edgar, centrocampista olandese che ha vestito la maglia dei bianconeri per sette stagioni, dal 1997 fino al 2004. Dopo l'ex Ajax c'è stato Stephan, esterno di centrocampo svizzero che ha vestito i colori delladall'annata 2011-2012 fino alla fine della stagione 2017-2018, quando ha chiuso la sua esperienza proficua in bianconero.