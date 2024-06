Douglas Luiz ha un leone?

Douglas Luiz fuori dal campo: le passioni

Perché la Juventus ha deciso di puntare su? C’è, prima di tutto, il fattore opportunità: le necessità economiche dell’Aston Villa e di conseguenza la possibilità di imbastire una trattativa che faccia tutti contenti. E poi c’è il fattore tecnico-tattico, di cui abbiamo ampiamente parlato . Infine, il Douglas Luiz ragazzo fuori dal terreno di gioco che alterna momenti di grande pace e relax a qualche uscita che, diciamo così, lascia il segno. In particolare c’è un aspetto che ha fatto discutere.E parliamo del leone. Sui social, infatti, sono circolate le foto di Douglas Luiz con un leone albino. No, il centrocampista brasiliano non arriverà a Torino accompagnato dal felino. Le immagini, condivise dal giocatore sul suo canale Instagram, sono state scattate durante un viaggio a Dubai durante il quale Douglas Luiz ha fatto una passeggiata con un leone al guinzaglio.Come dicevamo, non solo felini di grandi dimensioni, ma soprattutto relax. Tante le immagini che lo ritraggono a pesca, sua grande passione – tanto da farne un’esultanza -. E poi ci sono i videogiochi e le stream durante le quali si diverte e mette in mostra joystick alla mano.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.