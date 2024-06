Circa una settimana fa, nella chiacchierata con Cristiano Corbo sulle novità tattiche di Thiago Motta , ero rimasto dubbioso davanti a una domanda fondamentale:E ancora:possono coesistere da interni nel 4-2-3-1?Premesso che tutto si può fare e vedere, specialmente nel calcio di oggi, i conti non tornavano. La soluzione, da qualunque parte la guardassi, non sembrava convincente. A toglierci d’impaccio è arrivata in settimana la prima mossa di Giuntoli, il quale sta per regalare a Thiago Motta il centrocampistadell’Aston Villa, squadra allenata altrettanto divinamente da, e vera e propria rivelazione della Premier League. Una sorta di Bologna d’Inghilterra, per l’appunto, che raggiungendo il quarto posto, è approdato alla Champions dopo non so quanti anni.Ebbene anche solo con Douglas Luiz in rosa i discorsi cambiano.