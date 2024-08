A Verona una prima trasferta particolare per altri "nuovi arrivi"...



Sound on pic.twitter.com/1sJ0lReVO3 — JuventusFC (@juventusfc) August 25, 2024

Come da tradizione, i nuovi acquisti della Juventus sono chiamati ad esibirsi in un'esibizione canora davanti agli occhi dei compagni e dell'intero staff tecnico. Alla vigilia di Verona-Juventus è toccato ad uno dei grandi colpi dell'estate bianconera, ovvero. Il centrocampista brasiliano - arrivato dall'Aston Villa nell'ambito dell'affare che ha portato Iling e Barrenechea al club di Birmingham - si è esibito davanti ai compagni dando vita ad un divertente siparietto. Prima di cantare, però, il numero 26 ha rivolto un messaggio a tutto il gruppo squadra: "Sono molto contento di essere qui con voi, ragazzi". A seguire, è stata poi la volta delle esibizioni canore die di, appena aggregato dalla Next Gen.