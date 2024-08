Thiago Motta, nella sua conferenza stampa pre-partita, ha parlato di energia ed entusiasmo, sentimenti condivisi sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori, ma l'attenzione è tutta su Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, acquistato dalla Premier League per una cifra importante di 50 milioni di euro, arriva a Torino con grandi ambizioni e aspettative.Motta vede in lui l'uomo chiave per portare creatività e verticalità al gioco della Juventus, con l'obiettivo di far "danzare" la squadra al ritmo brasiliano.è un giocatore dotato di esplosività e abilità nel dribbling, con una tecnica raffinata e un notevole atletismo. La scorsa stagione con l'Aston Villa ha dimostrato di avere anche un'ottima vena realizzativa, con ben 10 gol segnati, e la Juventus conta su di lui per replicare queste prestazioni in Serie A, aggiungendo assist e gol al suo repertorio.